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Бродский Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1887

Отец: Леонидович Исаевич/Исаакович

Мать: Бродская Екатерина Харитоновна

Бракосочетание
12.10.1908 ст.

Жена: Бродская Клавдия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
С 1910 по 1913 ст.

Сын: Бродский Лёня Александрович

Мать ребёнка: Бродская Клавдия Сергеевна

Развод
09.10.1920

Жена: Бродская Клавдия Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Брак расторгнут по суду
Бракосочетание
1927

Жена: Гарф-Бродская Маргарита Густавовна

Смерть
Неизвестно
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