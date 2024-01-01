Бродский Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1887
Бракосочетание
12.10.1908 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
С 1910 по 1913 ст.
Сын: Бродский Лёня Александрович
Мать ребёнка: Бродская Клавдия Сергеевна
Развод
09.10.1920
Омск, город Омск, Омская область
Брак расторгнут по суду
Бракосочетание
1927
Смерть
Неизвестно