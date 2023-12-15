Синельникова Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Синельников Ларион Иванович

Отец ребёнка: Синельников Иван Александрович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Синельников Федот Иванович

Отец ребёнка: Синельников Иван Александрович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Синельников Семен Иванович

Отец ребёнка: Синельников Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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