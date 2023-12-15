Синельникова Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Синельников Ларион Иванович
Отец ребёнка: Синельников Иван Александрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Синельников Федот Иванович
Отец ребёнка: Синельников Иван Александрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Синельников Семен Иванович
Отец ребёнка: Синельников Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно