Зацепина Оплятова Дарья Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.2018
Сын: Зацепин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зацепин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зацепина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Зацепин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно