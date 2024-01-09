Логинов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Логинова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Логинова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Логинова Вера