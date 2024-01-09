Логинов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Логинова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Логинова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Логинова Вера

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