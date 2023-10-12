Тюкавкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1994
Дочь: Шарыгина-Тюкавкина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Тюкавкина Ольга Леонидовна
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюкавкин Вадим Александрович
Мать ребёнка: Тюкавкина Ольга Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно