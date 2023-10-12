Тюкавкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкавкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1994

Дочь: Шарыгина-Тюкавкина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Тюкавкина Ольга Леонидовна

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюкавкин Вадим Александрович

Мать ребёнка: Тюкавкина Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкавкина Ольга Леонидовна

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