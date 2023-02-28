Куйда София Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйда София Петрова

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

Около 1856

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Куйда Петр Прокофьев

Мать: не указана

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