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Куйда София Петрова
Куйда София Петрова
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Место рождения
Семёновка
Дата рождения
Около 1856
Пол
Женский
Отец
Куйда Петр Прокофьев
1820 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец:
Куйда Петр Прокофьев
Мать: не указана
Семёновка
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