Волженская Александра (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженская Александра (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженский Петр Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Волженский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Волженский Петр Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Воженская Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Волженский Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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