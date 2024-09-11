Свиридова Аполинария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Свиридов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Свиридов Василий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Свиридов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Свиридов Василий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Свиридов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Свиридов Василий Акимович
Смерть
Неизвестно