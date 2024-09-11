Свиридова Аполинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Аполинария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Василий Акимович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Свиридов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Свиридов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Свиридов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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