Капустина Авдотья Кузьминична
Место рожденияVologda Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Vologda Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Капустин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Капустин Меньшой Василий Яковлевич
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно