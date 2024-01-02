Капустина Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Авдотья Кузьминична

Место рождения

Vologda Oblast Russia

Дата рождения

Около 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Vologda Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Капустин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Капустин Меньшой Василий Яковлевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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