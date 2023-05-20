Тонких Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1956
Сын: Тонких Александр Иванович
Отец ребёнка: Тонких Иван Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тонких Иван Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тонких Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тонких Иван Арефьевич
Смерть
Неизвестно