Тонких Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонких Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1956

Сын: Тонких Александр Иванович

Отец ребёнка: Тонких Иван Арефьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонких Виктор Иванович

Отец ребёнка: Тонких Иван Арефьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонких Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тонких Иван Арефьевич

Смерть
Неизвестно