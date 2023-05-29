Швалева (Мошкина) Екатерина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалева (Мошкина) Екатерина Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Мошкин Устин Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Швалев Егор Максимович

Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дроздова Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дроздова Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович

Рождение ребёнка
31.07.1912

Дочь: Парсаева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович

Ялнерка(Коростели) Уржумского уезда Вятской губернии
Смерть
1924