Швалева (Мошкина) Екатерина Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1924
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Мошкин Устин Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дроздова Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дроздова Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович
Рождение ребёнка
31.07.1912
Дочь: Парсаева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Швалев Максим Федорович
Ялнерка(Коростели) Уржумского уезда Вятской губернии
Смерть
1924