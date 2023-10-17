Фомина (Болонина) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1919
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Фомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Фомина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Фомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1948
Отец ребёнка: Фомин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно