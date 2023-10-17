Фомина (Болонина) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Болонина) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1919

Отец: Болонин Сергей Николаевич

Мать: Болонина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Фомин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Фомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Фомина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Фомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1948

Сын: Фомин Алесандр Сергеевич

Отец ребёнка: Фомин Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Сергей Васильевич

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