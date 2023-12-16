Голиков Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликов Дмитрий Васильевич

Голиков Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2016

Дочь: Голикова София Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.2018

Дочь: Голикова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2023

Дочь: Голикова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close