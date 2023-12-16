Голиков Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.2016
Дочь: Голикова София Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.2018
Дочь: Голикова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2023
Дочь: Голикова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности