Колос Фима Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти28.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1941
Дочь: Русак Вера Степановна
Отец ребёнка: Колос Степан Захарович
Эту дату она вписала сама при восстановлении документов. В комсомольском билете указан сентябрь 1941, а в свидетельстве о рождении, выданном Добриневским с\советом 19.01.1945, указана дата 11.02.1944.... Показать все
Смерть
28.04.1956
Да та смерти списана с могилы, НО в Похозяйственной книге за 1955-1957 гг. указана дата смерти 26.04.1957.