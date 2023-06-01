Колос Фима Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колос Фима Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

28.04.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1941

Дочь: Русак Вера Степановна

Отец ребёнка: Колос Степан Захарович

Эту дату она вписала сама при восстановлении документов. В комсомольском билете указан сентябрь 1941, а в свидетельстве о рождении, выданном Добриневским с\советом 19.01.1945, указана дата 11.02.1944.... Показать все
Смерть
28.04.1956
Да та смерти списана с могилы, НО в Похозяйственной книге за 1955-1957 гг. указана дата смерти 26.04.1957.