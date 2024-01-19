Кресова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Надежда
Отец ребёнка: Кресов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Или Лещёва Лидия
Отец ребёнка: Кресов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Александра
Отец ребёнка: Кресов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кресов Петр