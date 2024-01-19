Кресова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Надежда

Отец ребёнка: Кресов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Или Лещёва Лидия

Отец ребёнка: Кресов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Александра

Отец ребёнка: Кресов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресов Петр

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