Айдакова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Айдаков Евтефий Федоров
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Татьяна Ефтефьева
Отец ребёнка: Айдаков Евтефий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно