Айдакова Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакова Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Айдаков Потап Ефтефьев

Отец ребёнка: Айдаков Евтефий Федоров

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Татьяна Ефтефьева

Отец ребёнка: Айдаков Евтефий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Евтефий Федоров

Смерть
Неизвестно
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