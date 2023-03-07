Стародумова Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Домна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Прокопей Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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