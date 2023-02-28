Родченкова (Гордачева) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова (Гордачева) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.11.1897 ст.

Сын: Родченков Михаил Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Сын: Родченков Андрей Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Сын: Родченков Иван Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1904 ст.

Сын: Родченков Григорий Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1904 ст.

Сын: Родченков Василий Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.

Дочь: Родченкова Ирина Карповна

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.01.1910 ст.

Сын: Родченков Иван Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1912 ст.

Сын: Родченков Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Родченкова Клеопатра Карповна

Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Карп Михайлович

Смерть
Неизвестно
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