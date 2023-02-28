Родченкова (Гордачева) Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1897 ст.
Сын: Родченков Михаил Карпович
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Сын: Родченков Андрей Карпович
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1904 ст.
Сын: Родченков Григорий Карпович
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1904 ст.
Сын: Родченков Василий Карпович
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.
Дочь: Родченкова Ирина Карповна
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1912 ст.
Сын: Родченков Дмитрий Карпович
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Дочь: Родченкова Клеопатра Карповна
Отец ребёнка: Родченков Карп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно