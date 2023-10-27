Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1889 г.р.
1891 г.р.
1893 г.р.
1895 г.р.
1900 г.р.
1907 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1891

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1893

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Иван

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1910

Сын: Александр

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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