Татьяна Алексеевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1889
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1891
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1893
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Иван
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1910
Сын: Александр
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Отец ребёнка: Медведев Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно