Климято Даяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимято Даяна Сергеевна

Климято Даяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2008

Отец: Киселёв Сергей Северьянович

Мать: Климято Инга Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close