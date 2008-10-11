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Климято Даяна Сергеевна
Климято Даяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.2008
Пол
Женский
Отец
Киселёв Сергей Северьянович
1966 г.р.
Мать
Климято (Корякина) Инга Витальевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2008
Отец:
Киселёв Сергей Северьянович
Мать:
Климято Инга Витальевна
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