Шлангман (Ласкова) Тауба Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлангман (Ласкова) Тауба Хаимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ласков Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шлангман Лев Израилевич

Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович

Борисов, Борисовский район, Минская область
На надгробии год 1896, в карточке эвакуированного на сайте http://evacuation.spbarchives.ru - 1894.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Якобсон Эстер Израилевна

Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович

Бракосочетание
До 12.04.1899 ст.

Муж: Шлангман Сруль Хаимович

Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.

Сын: Шлангман Шлема Израилевич

Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.

Сын: Шлангман Моисей Израилевич

Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович

Борисов, Борисовский район, Минская область
Дата и место рождения указаны по сведениям из личного дела студента (удостоверения). В автобиографии указана дата 13.05.1905 и город Иркутск.
Смерть
1921
Год взят из заявления Шлеймы Срульевича Шлангмана (личное дело студента Технологического института, архивы Санкт-Петербурга, Р-3025 1-1 4393)
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