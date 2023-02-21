Шлангман (Ласкова) Тауба Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ласков Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович
На надгробии год 1896, в карточке эвакуированного на сайте http://evacuation.spbarchives.ru - 1894.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Якобсон Эстер Израилевна
Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович
Бракосочетание
До 12.04.1899 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.
Сын: Шлангман Шлема Израилевич
Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.
Сын: Шлангман Моисей Израилевич
Отец ребёнка: Шлангман Сруль Хаимович
Дата и место рождения указаны по сведениям из личного дела студента (удостоверения). В автобиографии указана дата 13.05.1905 и город Иркутск.
Смерть
1921
Год взят из заявления Шлеймы Срульевича Шлангмана (личное дело студента Технологического института, архивы Санкт-Петербурга, Р-3025 1-1 4393)