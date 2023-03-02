Арикова (Арикова (Самакаев)) Сара
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1914
Дата смерти19.08.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1914
Отец: Самакаев (самакаев) Абдрахман
Мать: Самакаева Хаеренися
Рождение ребёнка
21.01.1938
Дочь: Константинова Роза
Отец ребёнка: Самакаев (самакаев) Абдула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арикова Халиля
Отец ребёнка: Самакаев (самакаев) Абдула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таранцева Раися
Отец ребёнка: Самакаев (самакаев) Абдула
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1974
Причина смерти: сердечный приступ