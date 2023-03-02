Арикова (Арикова (Самакаев)) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арикова (Арикова (Самакаев)) Сара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1914

Дата смерти

19.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1914

Отец: Самакаев (самакаев) Абдрахман

Мать: Самакаева Хаеренися

Рождение ребёнка
21.01.1938

Дочь: Константинова Роза

Отец ребёнка: Самакаев (самакаев) Абдула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арикова Халиля

Отец ребёнка: Самакаев (самакаев) Абдула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таранцева Раися

Отец ребёнка: Самакаев (самакаев) Абдула

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самакаев (самакаев) Абдула

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ариков (ариков) Ахмет

Смерть
19.08.1974
Причина смерти: сердечный приступ
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