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Шумков Геннадий Михайлович
Шумков Геннадий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Мужской
Отец
Шумков Михаил Дмитриевич
1897 г.р.
Мать
Шумкова (Рябова) Нина Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Шумков Михаил Дмитриевич
Мать:
Шумкова Нина Михайловна
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