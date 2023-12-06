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Шумков Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Шумков Михаил Дмитриевич

Мать: Шумкова Нина Михайловна

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