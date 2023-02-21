Смоляков Фёдор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоляков Фёдор Тимофеевич

Смоляков Фёдор Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1875

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Жена: Смолякова Елена Илларионовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Фёдор Тимофеевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Раскольник безпоповского согласия. Первым браком. 17 лет 11 месяцев. Голубева Елена Иларионовна. Невеста. Казаческая девица Чесноковског... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Смолякова Елена Илларионовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close