Смоляков Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1875
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около ?.02.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Смоляков Фёдор Тимофеевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Раскольник безпоповского согласия. Первым браком. 17 лет 11 месяцев. Голубева Елена Иларионовна. Невеста. Казаческая девица Чесноковског... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Смолякова Елена Илларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893