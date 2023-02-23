Мищеряков Ефим Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищеряков Ефим Семёнов

Мищеряков Ефим Семёнов

avatar

Место рождения

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Рождение ребёнка
09.03.1868

Сын: Мищеряков Степан Ефимов

Мать ребёнка: Мищерякова Агриппина Егорова

деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищерякова Агриппина Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close