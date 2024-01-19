Горохов Василий Егорович? (Тимофеевич?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горохов Егор Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1911
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
02.08.1914
Дочь: Горохова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
18.08.1919
Сын: Горохов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
10.10.1923
Сын: Горохов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Праскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Петрова
Смерть
Неизвестно