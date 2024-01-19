Горохов Василий Егорович? (Тимофеевич?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Василий Егорович? (Тимофеевич?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Егор Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1911

Сын: Горохов Илья Васильев

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1914

Дочь: Горохова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1919

Сын: Горохов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1923

Сын: Горохов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Праскева Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Петрова

Смерть
Неизвестно
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