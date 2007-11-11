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Новисова (Романова) Татьяна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

18.03.1950

Дата смерти

11.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1950

Отец: Романов Александр

Мать: Романова Рахиль (Роня)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазуев Павел Георгиевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новисов Ефрем Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помазуев Павел Георгиевич

Смерть
11.11.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-Ленинское кладбище
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