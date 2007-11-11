Новисова (Романова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения18.03.1950
Дата смерти11.11.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1950
Отец: Романов Александр
Мать: Романова Рахиль (Роня)
Рождение ребёнка
26.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помазуев Павел Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ново-Ленинское кладбище