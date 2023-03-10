Колыбин Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1977
Отец: Колыбин Вячеслав Алексеевич
Мать: Новичкова Татьяна
Рождение ребёнка
14.03.2009
Сын: Колыбин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.2015
Сын: Колыбин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2018
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно