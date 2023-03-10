Колыбин Алексей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыбин Алексей Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1977

Отец: Колыбин Вячеслав Алексеевич

Мать: Новичкова Татьяна

Рождение ребёнка
14.03.2009

Сын: Колыбин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.2015

Сын: Колыбин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2018

Сын: Колыбин Михаил Алесеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колыбина Марина Александровна

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