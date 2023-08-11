Васильев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Шатохина Васильева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шатохина Васильева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Стахова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Шатохина Васильева Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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