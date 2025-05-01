Сидягина Галина Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидягина Галина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буслаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
07.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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