Сидягина Галина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно