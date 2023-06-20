Evdokiya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Evdokiya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Panfil

Мать: Marfa Maksimova

Смерть
Неизвестно