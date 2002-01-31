Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Мичуринский район, Россия

Дата рождения

16.07.1905

Дата смерти

31.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905

Отец: Соломахин Сергей Андреевич

Мать: Соломахина Дарья Михайловна

Мичуринский район, Россия
Бракосочетание
16.09.1923

Муж: Мещеряков Герасим Семёнович

Рождение ребёнка
18.12.1925

Сын: Мещеряков Николай Герасимович

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1927

Сын: Мещеряков Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1928

Дочь: Демьянович Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Жукова Валентина Герасимовна

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1937

Дочь: Уварова Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1940

Сын: Мещеряков Петр Герасимович

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.01.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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