Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна
Место рожденияМичуринский район, Россия
Дата рождения16.07.1905
Дата смерти31.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905
Мичуринский район, Россия
Бракосочетание
16.09.1923
Рождение ребёнка
18.12.1925
Сын: Мещеряков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1927
Сын: Мещеряков Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1928
Дочь: Демьянович Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Жукова Валентина Герасимовна
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Уварова Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1940
Сын: Мещеряков Петр Герасимович
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Смерть
31.01.2002
Похороны
Неизвестно