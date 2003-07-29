Пимоненкова Елизавета Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимоненкова Елизавета Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2003

Отец: Пимоненков Юрий Иванович

Мать: Пимоненкова Маргарита Николаевна

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