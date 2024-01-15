Рогалёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалёв Иван

Место рождения

с. Пустынь Арзамасского района Нижегородской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Пустынь Арзамасского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рогалёв Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Пустынь Арзамасского района Нижегородской области
Смерть
Неизвестно
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