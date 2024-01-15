Рогалёв Иван
Место рожденияс. Пустынь Арзамасского района Нижегородской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Пустынь Арзамасского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
с. Пустынь Арзамасского района Нижегородской области
Смерть
Неизвестно