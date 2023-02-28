Бронская (Гоке) Евгения Адольфовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1882
Дата смерти12.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1901
Место жительства
С 1901 по 1902
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1902 по 1903
Киев, Украина
Место жительства
С 1904 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906 по 1953
Смерть
12.10.1953