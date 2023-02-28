Бронская (Гоке) Евгения Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронская (Гоке) Евгения Адольфовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.02.1882

Дата смерти

12.10.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901 по 1902
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1902 по 1903
Киев, Украина
Место жительства
С 1904 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906 по 1953
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.10.1953
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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