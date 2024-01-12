Рудаков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1956

Сын: Рудаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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