Рудаков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1956
Сын: Рудаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Рудакова Дарья Абрамовна
Смерть
Неизвестно