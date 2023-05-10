Любомирова Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомирова Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1956

Дочь: Михайлова Нина Павловна

Отец ребёнка: Любомиров Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомиров Николай Павлович

Отец ребёнка: Любомиров Павел Леонтьевич

Смерть
Неизвестно