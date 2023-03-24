Тракман Макс-Альфред
Место рожденияд. Пирцу, Ambla, Jarva maakond (Jarvamaa), Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя
Дата рождения19.10.1890
Дата смерти27.10.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1890
Отец: Тракман Густав
Мать: Trakmann Miina
д. Пирцу, Ambla, Jarva maakond (Jarvamaa), Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя
Крещение
09.01.1911 ст.
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
-: Церковь Иоанно-Богословская на Бронной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аллерман Sofie-Alvine Ивановна
Смерть
27.10.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: расстрел