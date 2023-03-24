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Тракман Макс-Альфред

Место рождения

д. Пирцу, Ambla, Jarva maakond (Jarvamaa), Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя

Дата рождения

19.10.1890

Дата смерти

27.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1890

Отец: Тракман Густав

Мать: Trakmann Miina

д. Пирцу, Ambla, Jarva maakond (Jarvamaa), Эстляндскаяя губ. (Eestimaa kubermang), Российская Империя
Крещение
09.01.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Жена: Аллерман Sofie-Alvine Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
-: Церковь Иоанно-Богословская на Бронной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллерман Sofie-Alvine Ивановна

Смерть
27.10.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: расстрел