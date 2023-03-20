Салохин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салохин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Болоболкина Варвара Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солохин Артемий Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно