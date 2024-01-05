Чистякова -- Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Чистякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чистяков Василий Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно