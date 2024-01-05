Чистякова -- Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова -- Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Чистякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чистяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Чистяков Илья Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чистяков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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