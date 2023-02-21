Гордеева Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Гордеева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Гордеев Дмитрий
Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Смерть
01.12.1969
Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Арчалы - Аят