Гордеева Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.12.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Гордеева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Гордеев Дмитрий

Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Смерть
01.12.1969
Россия, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Арчалы - Аят
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