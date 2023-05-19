Трипольская (Фёдорова) Надежда Иваговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1932
Сын: Трипольский Анатолий Гавриилович
Отец ребёнка: Трипольский Гавриил Петрович
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно