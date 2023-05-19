Трипольская (Фёдорова) Надежда Иваговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипольская (Фёдорова) Надежда Иваговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1932

Сын: Трипольский Анатолий Гавриилович

Отец ребёнка: Трипольский Гавриил Петрович

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трипольский Гавриил Петрович

Смерть
Неизвестно