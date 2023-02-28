Урусевский Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1908
Дата смерти12.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1974