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(Кузовкина) Матрона Семенова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

10.11.1914

Дата смерти

20.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914

Отец: Кузовкин Семен Семенов

Мать: Кузовкина Акилина Евфимова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
13.11.1914
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
20.08.1916