(Кузовкина) Матрона Семенова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения10.11.1914
Дата смерти20.08.1916
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914
Отец: Кузовкин Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
13.11.1914
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
20.08.1916