Шитова (Полякова) Анна
Место рождения
Дата рождения25.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1959
Отец: Поляков Павел
Мать: Полякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шитов Роман
Отец ребёнка: Шитов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шитов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Александр
Красная Рудня, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Образование
Неизвестно
среднее