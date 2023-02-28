Шитова (Полякова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Полякова) Анна

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Место рождения

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1959

Отец: Поляков Павел

Мать: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Роман

Отец ребёнка: Шитов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шитов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Александр

Красная Рудня, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Образование
Неизвестно
среднее
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