Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.01.2006

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Глистенков Степан Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Михайлин Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Пётр Васильевич

Смерть
03.01.2006