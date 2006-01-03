Михайлина (Глистенкова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти03.01.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Глистенков Степан Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлин Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2006