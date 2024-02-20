Туганов Афако
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Туганов Дохцико
Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?
Рождение ребёнка
1873
Сын: Туганов Калцико
Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?
Рождение ребёнка
1879
Сын: Туганов Джамбот
Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Туганова) Госима
Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Туганова) Мелек
Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?