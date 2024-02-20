Туганов Афако — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Афако

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Туганов Дохцико

Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Туганов Калцико

Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?

Рождение ребёнка
1879

Сын: Туганов Джамбот

Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Туганова) Госима

Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Туганова) Мелек

Мать ребёнка: Туганов (Туганов) ?

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