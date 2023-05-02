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Лихобаба Вера Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1927

Дата смерти

19.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1927

Отец: Маслов Никита

Мать: Маслова Меланья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихобаба Наталья Васильева

Отец ребёнка: Лихобаба Василий Кирилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишнева Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Лихобаба Василий Кирилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.03.1994