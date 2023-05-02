Лихобаба Вера Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1927
Дата смерти19.03.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1927
Отец: Маслов Никита
Мать: Маслова Меланья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобаба Наталья Васильева
Отец ребёнка: Лихобаба Василий Кирилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишнева Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Лихобаба Василий Кирилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.03.1994