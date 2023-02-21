Иванова (Баранина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Баранина) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Отец

Между 1860 и 1890 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Баранин Павел Филиппович

Мать: Баранина Мария Клавдиевна

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