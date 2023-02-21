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Иванова (Баранина) Любовь Павловна
Иванова (Баранина) Любовь Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Женский
Отец
Баранин Павел Филиппович
Между 1860 и 1890 г.р.
Мать
Баранина (Филимонова) Мария Клавдиевна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Баранин Павел Филиппович
Мать:
Баранина Мария Клавдиевна
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