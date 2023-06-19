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Крупнов Николай Андреевич

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.11.1846

Дата смерти

03.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.01.1875

Жена: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Крупнов Мефодий Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Крупнов Елисей Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.05.1880

Дочь: Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Крупнов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Крупнов Ананий Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Крупнов Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Крупнов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
03.05.1915
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область