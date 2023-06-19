Крупнов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1846
Дата смерти03.05.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1875
Жена: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Крупнов Мефодий Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Крупнов Елисей Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
30.05.1880
Дочь: Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
22.10.1881
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Крупнов Ананий Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.08.1889
Сын: Крупнов Антоний Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.08.1889
Сын: Крупнов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Крупнова Мария Яковлевна
Смерть
03.05.1915